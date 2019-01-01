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Gravatar Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 03 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Gravatar Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!Gravatar, WordPress’in de aralarında bulunduğu Automattic firmasının sahibi olduğu bir avatar oluşturma servisi olarak tanımlanabilmektedir. Gravatar, sizin kayıt olduğunuz e-posta ile senkronize çalışır ve yaptığınız yorumlarda ilgili profil avatarınızın otomatik olarak görüntülenmesini sağlar. Bu bağlamda, blogunuzda avatar özelliğini aktif olarak kullanıyor iseniz, Gravatar’ı da kullanmanız sizin yararınıza olacaktır. Yapılması gereken ise çok basit, Gravatar‘ın resmi sayfasına giderek, kayıt olabilir ve kendinize özel bir profil yaratmayı düşünebilirsiniz. %100 ücretsiz olan bu servisin arkasında Automattic gibi büyük bir firma bulunduğu için, endişe etmeden kullanabilirsiniz.

Gravatar Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

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