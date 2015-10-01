Polyphony Digital ve Sony Interactive Entertainment ortaklığı ile geliştirilen ve merakla beklenen Gran Turismo Sport için nihayet çıkış tarihi belli oldu. Oyun geliştirilmesinde son rötuşların yapıldığını ve yeni özellikler ile hayranlarına özel bir deneyim yaşatacaklarını açıklayan Polyphony Digital, yayınladıkları çıkış videosu ile de çıkış tarihini netleştirdi. Yapılan açıklamaya göre Gran Turismo Sport, Amerika’da 17 Ekim’de, Avrupa’da ise 18 Ekim‘de çıkışını gerçekleştirecek.