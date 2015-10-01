Polyphony Digital’in geliştirdiği ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayımcılığı üstlenilen Gran Turismo Sport için yeni oynanış videosu yayınlandı. Porsche 911 GT3 RS ile birlikte paylaşılan 60 FPS’lik oynanış videosu oldukça heyecan verici görünüyor. Kendine has hayran kitlesi bulunan ve yarış simülasyonu denince akla ilk gelen yapımlardan biri olan Gran Turismo serisinin yeni oyunu Sport ile birlikte, yarış tutkunlarının uzun yıllardır beklediği kaliteli bir simülasyon geliyor gibi gözüküyor. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.