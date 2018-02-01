Görevimiz Tehlike 6 için İlk Fragman Geldi

Aksiyon film serileri arasında yerini alan, Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi Görevimiz Tehlike 6 için ilk fragman yayımlandı. Super Bowl 2018‘de karşımıza çıkan fragman ile filmin oldukça heyecan verici olacağı görülüyor. Tom Cruise başrolde yer alırken ona Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Angela Bassett ve Vanessa Kirby eşlik ediyor. Ayrıca tehlikeli sahnelerin Tom Cruise tarafından bizzat gerçekleştirilmesi de kendisine duyulan saygıyı arttırıyor. 27 Temmuz‘da vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Görevimiz Tehlike 6 Fragman