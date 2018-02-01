Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Görevimiz Tehlike 6 için İlk Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:36 - Tarih: 05 Şubat 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Görevimiz Tehlike 6Aksiyon film serileri arasında yerini alan, Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi Görevimiz Tehlike 6 için ilk fragman yayımlandı. Super Bowl 2018‘de karşımıza çıkan fragman ile filmin oldukça heyecan verici olacağı görülüyor. Tom Cruise başrolde yer alırken ona Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Angela Bassett ve Vanessa Kirby eşlik ediyor. Ayrıca tehlikeli sahnelerin Tom Cruise tarafından bizzat gerçekleştirilmesi de kendisine duyulan saygıyı arttırıyor. 27 Temmuz‘da vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Görevimiz Tehlike 6 Fragman

Görevimiz Tehlike 6 Fragman

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.557 yazıda 7.996 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık