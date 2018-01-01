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Google’ın SEO’ya Bakış Açısı ve Önerileri Nelerdir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:42 - Tarih: 02 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Google'ın SEO'ya Bakış Açısı ve Önerileri Nelerdir?SEO yani Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu), arama motorları üzerinde sağlıklı bir sıra edinebilmek için yapmamız gereken bir nevi kurallar listesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu yönde çok fazla parametre bulunmakta olup, bu parametrelerin kesinliği ise tartışmaya açıktır. Dolayısı ile sektör lideri Google‘ın SEO’ya nasıl baktığını ve nelere önem verdiğini anlamak için bu yöndeki kılavuzunu okumamız gerekmektedir. Google tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanan kılavuza buraya tıklayarak ulaşabilir, okumaya başlayabilirsiniz. Böylelikle web siteniz için yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar diliyoruz.

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