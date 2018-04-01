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Google’ın Resmi Webmaster Blogunu Takibe Alın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:50 - Tarih: 11 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Google'ın Resmi Webmaster Blogunu Takibe AlınGoogle, arama motoru konusunda lider durumda. Ancak biz web sitesi sahipleri için de birçok kaynağı mevcut. Bu bir gerçek. Bu yüzden bizler de Google’ın kurallarını, yönergelerini doğru bir şekilde anlamalıyız. Google’ın resmi Türkçe Webmaster blogunu hiç takip ettiniz mi? İçerisinde web sitesi sahipleri için birçok content bulunuyor ve bu gerçekten de mükemmel bir kaynak. Buraya tıklayarak Google’ın Webmaster blogunu ziyaret edebilir, hemen bugün takibe alabilirsiniz.

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