4 Eylül 1998‘de Google kuruldu ve kurulduğundan bugüne kadar dünyada çok fazla şey değişti. Kurallara bağlı olmamak adına kendi standartlarını yaratan Google, günümüzde her gün milyarlarca kez arama gerçekleştirilen bir web sitesi. Google’ın günümüzdeki logosu herkese tanıdık geliyor. Peki hiç, Google’ın ilk logosunu gördünüz mü? Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Google’ın ilk logosu belki biraz amatörce olabilir ancak kesinlikle merak edilmeyi hak ediyor.

AYRICA: Google’dan Mobil Site Hızı Kontrol Aracı: Test My Site

İşte Google’ın İlk Logosu

Google’ın ilk logosu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?