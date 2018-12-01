Google’ın Chrome 71′i Stabil Olarak Yayımlandı

Bugün Google Chrome‘un yepyeni bir sürümü daha yayımlandı. Chrome 71 artık stabil olarak indirilebilir durumda. Tarayıcınızın Yardım > Hakkında sayfası ile hemen güncelleme yapabilirsiniz. Geçmişte bizleri, alâkasız ve saçma-sapan sitelere yönlendiren reklamlar, artık son buluyor. Google, Chrome’un 71. sürümü ile bu gibi reklamların hepsini çöpe atacak. Önceden bu tip reklamlar bir bildirim v.b. ile karşımıza çıkıyor idi. Ancak artık tamamen kaldırılacak ve biz kullanıcılara gösterilmeyecek. Dolayısı ile İnternet’te daha sağlıklı gezinmek adına tarayıcınızı mutlaka güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Güncelleme için ise teşekkürler Google!