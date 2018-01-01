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Google’dan Yapay Zekalı Kamera: Clips

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:10 - Tarih: 30 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Google ClipsGoogle, duyurusunu gerçekleştirdikten sonra merakla beklenen yapay zekalı kamerası Clips‘i satışa çıkardı. İnternet bağlantısı gerektirmeden tek bir tuşla görüntü yakalamak için hazır olan kamera, gülümseme gibi “önemli bir an” algıladığında otomatik fotoğraf çekiyor ve fotoğrafı akıllı telefonunuza gönderiyor. Stokları hızla tükenen Clips, 249 dolar fiyatı ile Amerika’da satışta. Yeni stoklar için tüketiciler beklemedeyken, şimdi sipariş verenler de şubat – mart aylarında sahip olabilecekler.

Google'dan Yapay Zekalı Kamera: Clips

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