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Google’dan Chrome için Bomba Eklenti Geldi: Password Checkup

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:13 - Tarih: 06 Şubat 2019 - Yorum: 0
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Google'dan Chrome için Bomba Eklenti Geldi: Password CheckupGoogle‘ın Password Checkup adını verdiği yepyeni Chrome eklentisi kısa bir süre önce yayımlandı. Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan eklenti, milyarlarca kullanıcı adı ve şifre içerisinde bir analiz gerçekleştirerek, sizin kullanıcı bilgilerinizin veri sızıntılarına dahil olup olmadığını check ediyor ve size bu yönde bilgi iletiyor. Şifre sızıntıları günümüzde maalesef ki çok sorun yaşatan bir durum. Bu yüzden Google’ın resmi olarak yayımladığı bu eklentiyi kullanmayı düşünün. En azından şifre güvenliği için bu eklenti otomatik olarak kontrol sağlayacaktır. Herhangi bir sorun durumunda ise, size bilgi verecektir. İndirme bağlantısı ise hemen aşağıda yer almaktadır.

Şifre Güvenliği için Yeni Chrome Eklentisi: Password Checkup

Google'dan Chrome için Bomba Eklenti Geldi: Password Checkup

Eklenti: Password Checkup (Google Chrome)

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