Belirli konularda yapacağımız araştırmalar için her bilginin internet ortamında olmasının garantisi olmadığı gibi özel arama komutlarını bilerek, aranılan bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Google’da Word, Excel, Powerpoint, PDF ya da Photoshop gibi dosya türü aramalarını gerekli arama komutları kullanılarak pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Bu şekilde yapılan aramalar ile de zamandan kazanmak, araştırma sürecinde oldukça önemlidir.

Bu yazımızda da sizlere Google arama motorunu kullanarak aradığınız bilgiye daha hızlı nasıl ulaşacağınızı anlatmaya çalışacağız. Aşağıda vereceğimiz yöntem tüm dosya türleri için geçerli olup, sadece komutun sonunda bulunan dosya türünü değiştirmek yeterlidir.

Kullanabileceğiniz dosya türleri; Microsoft Office Word: .doc, .docx, Microsoft Office Excel: .xls, .xlsx, Microsoft Office PowerPoint: .ppt, .pptx, Microsoft Office Access: .mdb, .mdbx, Video: .avi, .mp4, .mkv, .wmv, .flv, .3gp, .dat, .mov, Ses: .ogg, .mp3, .wav, .mid, Resim: .jpeg, .png, .bmp, .psd.

Google DOC, XML, PDF Araması Nasıl Yapılır?

Belirli bir araştırma için yapacağımız aramalarda dosya uzantısı kullanılacaksa gerekli olan komut, “filetype” komutudur. Bu arama komutunu 2 farklı şekilde kullanabilirsiniz.

“ elektronik filetype:pdf ” şeklinde aranılan kelime ile komut öncesinde boşluk bırakarak arama yapıldığı zaman, dosyanın içeriğinde ya da dosya adında bu kelime geçiyorsa arama sonuçlarında çıkacaktır.

” şeklinde aranılan kelime ile komut öncesinde boşluk bırakarak arama yapıldığı zaman, dosyanın içeriğinde ya da dosya adında bu kelime geçiyorsa arama sonuçlarında çıkacaktır. “elektronik-filetype:pdf” şeklinde arada tire (-) koyarak yapılan aramalarda da, aranılan kelimenin sadece dosya isimlerinde geçtiği sonuçlar görünecektir.

Bu şekilde dosyanın içeriğinde ya da direkt o konuya yönelik olması açısından dosya adında geçmesi yönünde komut kullanılabilir. Özellikle ders notları için arama yaparken ikinci yöntem daha etkilidir. Tüm dosya uzantıları için aynı işlemi yapabilirsiniz.