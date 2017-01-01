Google‘da aradığınızı daha çabuk bulabilmek adına daha spesifik aramalarda bulunabilirsiniz. Bunun için arama sonuçlarındaki “filtre” özelliğini kullanmanız yeterli olacaktır. Böylelikle; Ülke, Zaman ve Dil gibi birçok filtre doğrultusunda aramaları daraltarak, aradığınıza daha hızlı ulaşma şansınız söz konusu. Google arama sonuçlarında nasıl filtre özelliğini kullanabileceğinizi aşağıdaki adımlar doğrultusunda öğrenebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili yönergelere göz atalım.

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Google Arama Sonuçlarında Filtre Kullanımı

Öncelikle bir arama yapın.

Araçlar sekmesine tıklayın.