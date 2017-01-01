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Google’da Arama Sonuçları Nasıl Filtrelenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:35 - Tarih: 11 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Googleda Arama Sonuçları Nasıl Filtrelenir?Google‘da aradığınızı daha çabuk bulabilmek adına daha spesifik aramalarda bulunabilirsiniz. Bunun için arama sonuçlarındaki “filtre” özelliğini kullanmanız yeterli olacaktır. Böylelikle; Ülke, Zaman ve Dil gibi birçok filtre doğrultusunda aramaları daraltarak, aradığınıza daha hızlı ulaşma şansınız söz konusu. Google arama sonuçlarında nasıl filtre özelliğini kullanabileceğinizi aşağıdaki adımlar doğrultusunda öğrenebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili yönergelere göz atalım.

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Google Arama Sonuçlarında Filtre Kullanımı

  • Öncelikle bir arama yapın.

Googleda Arama Sonuçları Nasıl Filtrelenir?

  • Araçlar sekmesine tıklayın.

Googleda Arama Sonuçları Nasıl Filtrelenir?

  • Açılır menüleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Googleda Arama Sonuçları Nasıl Filtrelenir?

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