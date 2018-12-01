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Google Translate’de Çeviri Geçmişini Silmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:58 - Tarih: 03 Aralık 2018 - Yorum: 0
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Google Translate'de Çeviri Geçmişini SilmekBildiğiniz gibi kısa bir süre önce Google Translate servisinin tasarımı güncellendi. Bu güncelleme ile daha sağlıklı ve minimal bir tasarımın söz konusu olduğu dile getirilebilmektedir. Yeni tasarım ile Google Translate’de yapılan çeviri geçmişi kayıt altına alınmaktadır. Peki, bu çeviri geçmişini silmek mümkün mü? Elbette. Aşağıdaki adımları izleyerek Google Translate’de çeviri geçmişini silmek nasıl oluyor, bunu öğrenebilir ve dilediğiniz zaman uygulamaya başlayabilirsiniz.

Google Translate’de Çeviri Geçmişini Silmek

Google Translate‘deki Geçmiş butonuna tıklayın.

Google Translate'de Çeviri Geçmişini Silmek

Geçmişi Temizle bağlantısına tıklayarak çevirileri temizleyebilirsiniz.

Google Translate'de Çeviri Geçmişini Silmek

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