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Google Slaytlar ile Online Sunu Oluşturun!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:44 - Tarih: 29 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Google Slaytlar ile Online Sunu Oluşturun!Bir önceki içeriğimizde Google’ın e-tablolar oluşturabilmek adına sunduğu ücretsiz servisi olan Google Sheets ile ilgili bir tanıtım paylaşmıştık sizlerle. Şimdi ise Google Slaytlar (Google Slides) servisini tanıtıyor olacağız. Google Slaytlar da tamamen ücretsiz bir uygulama olup, dilediğiniz yerde, dilediğiniz şekilde sunu hazırlamanıza olanak sağlayan bir servis olup, ortak çalışma gibi özellikleri de mevcut. İçerisinde ise birçok sunu teması, yazı tipleri ve animasyonlar da bulunuyor.

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