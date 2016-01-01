Facebook’ta olduğu gibi Google Plus’ta da marka sayfası oluşturabilirsiniz. Google Plus’ta yapılan yeniliklerle birlikte son zamanlarda sayfa oluşturma denediyseniz marka sayfası yerine işletme sayfalarının çıktığını görmüşsünüzdür. Genel olarak ya da web siteniz için Google Plus marka sayfası oluşturmak isterseniz anlatacağımız adımlarla basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. Google Plus marka sayfası oluşturma için gerekli adımlara geçelim.

Google Plus Marka Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Google hesabınıza giriş yapın. Bunun için Gmail hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

yapabilirsiniz. Ardından buraya tıklayın ve açılan sayfada “Google+ Sayfası Oluştur” butonuna tıklayın.

Daha sonra karşınıza gelen (yukarıdaki görsel) ekranda ‘ Marka Hesabı adı ‘ kısmını doldurun ve “ Oluştur ” butonuna tıklayın.

‘ kısmını doldurun ve “ ” butonuna tıklayın. Son olarak karşınıza gelen ekranda “Etkinleştir“e tıklayın.

Bu işlemlerin ardından Google Plus marka sayfası oluşturma tamamlanmış olacaktır. Siz de bu adımları uygulayarak hızlı ve pratik bir şekilde sayfanızı oluşturabilirsiniz.