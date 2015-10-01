Google Play, 2017′nin En Çok İndirilenlerini Açıkladı

2017‘nin sonlarına yaklaşırken Google Play tarafından yılın en çok indirilen dizi, film, şarkı, kitap, uygulama ve oyunları açıklandı. Açıklanan listeye baktığımızda film kategorisinde Moana ve dizi kategorisinde de Game of Thrones ilk sırada yer alırken, en çok indirilen oyunlarda Super Mario Run ve uygulamalarda da Photo Editor başı çekiyor. Yılın en çok indirilenlerinin açıklandığı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Google Play – 2017
Şarkılar
- Humble – Kendrick Lamar
- Shape of You – Ed Sheeran
- DNA – Kendrick Lamar
- Mask Off – Future Body Like A Back Road – Sam Hunt
Filmler
- Moana
- Rogue One: A Star Wars Story
- Wonder Woman
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- Doctor Strange
Diziler
- Game of Thrones
- Rick and Morty
- The Walking Dead
- The Big Bang Theory
- Doctor Who
Kitaplar
- The Subtle Art of Not Giving a F– Mark Manson
- It – Stephen King
- The Battlemage – Taran Matharu
- Thirteen Reasons Why – Jay Asher
- Ready Player One – Ernest Cline
Uygulamalar
- Photo Editor – Beauty Camera & Photo Filters
- What The Forecast?!!
- Boomerang TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows
- Yarn – Chat Fiction
Oyunlar
- Super Mario Run
- Bubble Witch 3 Saga
- Magic Tiles 3
- CATS: Crash Arena Turbo Stars
- Ballz
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