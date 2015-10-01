Google Play, 2017′nin En Çok İndirilenlerini Açıkladı

2017‘nin sonlarına yaklaşırken Google Play tarafından yılın en çok indirilen dizi, film, şarkı, kitap, uygulama ve oyunları açıklandı. Açıklanan listeye baktığımızda film kategorisinde Moana ve dizi kategorisinde de Game of Thrones ilk sırada yer alırken, en çok indirilen oyunlarda Super Mario Run ve uygulamalarda da Photo Editor başı çekiyor. Yılın en çok indirilenlerinin açıklandığı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Google Play – 2017

Şarkılar

Humble – Kendrick Lamar

Shape of You – Ed Sheeran

DNA – Kendrick Lamar

Mask Off – Future Body Like A Back Road – Sam Hunt

Filmler

Moana

Rogue One: A Star Wars Story

Wonder Woman

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doctor Strange

Diziler

Game of Thrones

Rick and Morty

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Doctor Who

Kitaplar

The Subtle Art of Not Giving a F– Mark Manson

It – Stephen King

The Battlemage – Taran Matharu

Thirteen Reasons Why – Jay Asher

Ready Player One – Ernest Cline

Uygulamalar

Photo Editor – Beauty Camera & Photo Filters

What The Forecast?!!

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Yarn – Chat Fiction

Oyunlar