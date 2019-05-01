Google Pixel 3a Dayanıklılık Testine Alındı (Video)

Google, geçtiğimiz ay düzenlediği Google I/O 2019 kapsamında uygun fiyatlı akıllı telefonları Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerini görücüye çıkarmıştı. Şimdi de Google Pixel 3a, dayanıklılık testleri ile tanınan JerryRigEverything kanalı tarafından konuk edildi. Google Pixel 3a ne kadar dayanıklı diye merak ediyorsanız, paylaşılan dayanıklılık testi videosunu izlemenizi öneririz.

Google Pixel 3a Dayanıklılık Testi

JerryRigEverything, dayanıklılık testine ilk olarak ekran çizilmesi ile başlıyor. Cihazın Asahi Dragontrail Glass koruma teknolojisi kullanılan ekranı altıncı seviyeden itibaren çizilmeye başlıyor. Kamera çizilme testinin ardından da akıllı telefonun yan kısımlarındaki çizilmeler de diğer rakipleri ile benzer oluyor.

Sonrasında ise sıcaklık testine maruz kalan akıllı telefon, son olarak da bükülme testi ile buluşuyor. Telefonun dayanıklılık testindeki performansı için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Google Pixel 3a Dayanıklılık Testi Videosu