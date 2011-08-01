Google Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus Kamera Karşılaştırması (Video)

Tanıtıldığı dönemde benchmark sitesi DxoMark tarafından dünyanın en iyi kamerasına sahip olduklarının açıklandığı Pixel 2 ve Pixel 2 XL için karşılaştırma videoları yayınlanmaya devam ediyor. Şimdi de SuperSaf TV tarafından hazırlanan video ile Google Pixel 2 XL ve Apple iPhone 8 Plus'ın kameraları karşı karşıya getirildi.

Google Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus Kamera Karşılaştırması

Farklı koşullar altında yapılan test videosunda ışığın değişmesi ile birlikte telefonların nasıl performans gösterdikleri ortaya çıkıyor. Gerçekleştirilen video çekiminde de 4K'ya yükseltilmiş 1080p'nin nasıl olduğunu görüyoruz.

Otomatik odaklanma konusunda Google Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus'ın başarılı performans sergilediği görünüyor. Düşük ışık koşullarında iPhone 8 Plus'ın başarısı görülüyorken, flaşlı çekimlerde ise Google Pixel 2 XL daha iyi performans sergiliyor. Google Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus'ın kameralarını karşılaştıran videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Google Pixel 2 XL ve iPhone 8 Plus Kamera Karşılaştırması İzle