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Google Pixel 2 XL, Dayanıklılık Testinde (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:22 - Tarih: 25 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Google Pixel 2 XL, Dayanıklılık Testinde (Video)Google‘ın tanıtımını yaptığı yeni akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL için dayanıklılık videoları gelmeye devam ediyor. Öncesinde paylaştığımız Pixel 2 dayanıklılık testi videosuna karşılık, şimdi de Pixel 2 XL modeli için yeni bir video yayınlandı. JerryRigEverything YouTube kanalı tarafından yapılan açıklamaya göre Pixel 2 XL akıllı telefonunun dayanıklılık testi yapılması için çok yoğun bir talep olmuş. Çizilme performansı ile başlanılan testte akıllı telefonun arka panelinin ciddi şekilde çizildiği görülüyor. Ateş ve bükülme testine de maruz kalan akıllı telefonun nasıl performans sergilediğini öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Google Pixel 2 XL, Dayanıklılık Testinde (Video)

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