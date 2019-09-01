Google'ın dikkat çekici akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile çekilen etkileyici fotoğrafları görmelisiniz. Akıllı telefonların kamera performanslarının iyi olduğu belirtilmesinin yanı sıra popüler kamera benchmark sitesi DxoMark da, Google'ın yeni akıllı telefonlarının dünyanın en iyi kamerasına sahip olduklarını belirtti. Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında da akıllı telefonların kamera performansı yönünden gerçekten de çok iyi performans sergilediği görülüyor.

Faz algılamalı ve lazer otofokuslu özelliği ile çok hızlı netleme yapabilen kamera, 12,2 megapiksel çözünürlük ve F/1.8 diyafram değeri ile DSLR fotoğraf makinelerine yakın bir performans sergiliyor.

Çift LED flaşa destek veren, 1/2,6 inç boyutunda sensörün kullanıldığı kamerada optik görüntü sabitleme sistemi ve HDR+ teknolojisi de kullanılıyor. Ayrıca yapılan açıklamalara göre telefonlardaki kameranın hem iç hem de dış mekan çekimlerinde iyi beyaz dengesi yakaladığı dile getiriliyor. Google'ın yeni telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile Çekilen Fotoğraflar