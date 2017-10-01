Google‘ın duyurusunu daha yeni yaptığı akıllı telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL için çeşitli videolar gelmeye devam ediyor. Şimdi de JerryRigEverything kanalı tarafından Google Pixel 2 dayanıklılık testi videosu hazırlandı. İlk olarak farklı materyaller kullanılarak ekran çizilmeleri test edilen akıllı telefon, ön yüzeyinde çok sorun olmasa da arka yüzeyinde başarısız denilebilir. Son olarak yapılan bükülme testinde de gövdede kırılma meydana geliyor. Yayınlanan dayanıklılık testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…