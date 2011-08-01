Google One ile daha çok depolama alanı satın alabilmeniz mümkündür. Bu şekilde Gmail, Google Fotoğraflar ve Drive gibi servisler için depolama alanı miktarı da artmış oluyor. Peki, Google One'da depolama kullanımını öğrenmek nasıl oluyor, bunu biliyor musunuz? Eğer ki, Google One'a ücretli olarak geçiş yaptı iseniz, kullandığınız toplam depolama alanı miktarını detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Bunun için ise öncelikle buraya tıklayarak Google One'a giriş yapınız ve ardından da ana sayfa üzerinden depolama alanı kullanımı ile ilgili detaylı bilgi edinebilmektesiniz. Örnek görsel hemen aşağıda yer alıyor.

Google One Depolama Kullanımını Öğrenelim