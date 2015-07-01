Google kurulduğunda belli bir bütçeye de sahip olmadığı için, logosu bizzat kurucularından biri olan Sergey Brin tarafından tasarlandı. Oldukça amatör görünen ilk logo, uzun seneler boyunca benzer bir standartta devamlılık sağladı. Dikkat çekici olması için, logodaki her rengin farklı olmasına karar verildi ve uzun seneler de değişmeden devam etti. Google daha sonra Ruth Kedar ile anlaşma sağladı ve yeni logo için hazırlıklar başladı. Google’ın “L” harfinin yeşil olmasının sebebi ise, “Google kuralları takip etmez,” sözü. Yani bu durumda, Google’ın oldukça ekstrem karar alabileceği ve hiçbir standart kuralı kabul etmediği felsefesi ön plâna çıkıyor. Bu durum da Google logosundaki renklerin ne denli önemli bir anlama sahip olduğunu görmemizi sağlıyor.
Google Logosundaki Oldukça Anlamlı Gerçek!
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:30 - Tarih: 01 Mart 2017 - Yorum: 0
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