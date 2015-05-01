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Google Keep’deki Notlarımızın Renklerini Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:02 - Tarih: 27 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Google Keepdeki Notlarımızın Renklerini DeğiştirelimGoogle Keep‘de günlük aktiviteleriniz veya her ne için olursa olsun not alırken, bu notları dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Böylelikle etiket oluşturduktan sonra, bu notları farklı renklerde barındırabilirsiniz. Oldukça pratik bir özellik. Bu işlemi gerçekleştirmek de oldukça kolay olup, bu içeriğimizde de bu konuyu işliyor olacağız. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, Google Keep’de notlarınızın renklerini kolay bir şekilde nasıl değiştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Google Keep’de Notları Sabitlemeyi Öğrenelim

Google Keep’de Notların Renkleri Nasıl Değiştirilir?

  • Öncelikle bir not oluşturun.

Google Keepdeki Notlarımızın Renklerini Değiştirelim

  • Notun üzerine gelin ve Rengi değiştir butonuna tıklayın.

Google Keepdeki Notlarımızın Renklerini Değiştirelim

  • Renk skalasından dilediğiniz rengin üzerine tıklayabilirsiniz.

Google Keepdeki Notlarımızın Renklerini Değiştirelim

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