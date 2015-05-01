Google’ın not alma uygulaması Google Keep ile ilgili ipuçlarına yönelik içeriklerimize devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, etiket oluşturmak ve notları sabitlemek ile ilgili konuları işlemiştik. Şimdi ise Google Keep’de kullanabileceğiniz klavye kısayollarını paylaşıyor olacağız. Böylelikle uygulama aktif iken, aşağıda yer alan tablodaki kısayolları dilediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde, işlemleri gerçekleştirirken de zaman kazanmış olacaksınız.

Google Keep için Klavye Kısayolları