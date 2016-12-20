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Google Keep’de Notları Sabitlemeyi Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:16 - Tarih: 06 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Google Keepde Notları Sabitlemeyi ÖğrenelimGoogle‘ın harikulade not alma uygulaması olan Google Keep, web üzerinden de kullanılabiliyor. Dolayısı ile not almak için not kâğıtları yerine, artık Google Keep’i kullanmayı tercih eden birçok insan mevcut. İşlevsel özellikleri de kullanım oranını artıran uygulama ile dilediğiniz notlarınızı sabitleyerek, en üst kısımdan hemen ulaşabiliyorsunuz. Peki, bu işlemi nasıl yapabiliriz? Google Keep’de sabitlemeyi aşağıdaki adımlar beraberinde öğrenebilirsiniz.

Google Keep’de Sabitleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Google Keep‘e giriş yapın.
  • Sabitlemek istediğiniz notun üzerine gelin.

Google Keepde Notları Sabitlemeyi Öğrenelim

  • Sağ üstte yer alan “Notu sabitle” ikonuna tıklayın.

Google Keepde Notları Sabitlemeyi Öğrenelim

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