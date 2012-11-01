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Google Keep’de Etiket Oluşturmayı Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 00:02 - Tarih: 25 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Google Keepde Etiket Oluşturmayı ÖğrenelimGün içerisinde yapacaklarınızı not almak için Google‘ın Keep uygulaması oldukça işlevsel donanıma sahip. Yani benzeri bir uygulama aramanıza kesinlikle gerek kalmıyor. Çünkü Google Keep oldukça başarılı bir altyapı sunuyor. Ayrıca dilediğiniz notlarınıza dilediğiniz gibi etiket ekleyebiliyorsunuz. Mevcut olan etiketler yeterli de değil ise, farklı etiketler yaratabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Google Keep’de etiket oluşturmayı öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Google Keep’de Notları Sabitlemeyi Öğrenelim

Google Keep’de Etiket Nasıl Oluşturulur?

  • Öncelikle Google Keep‘e giriş yapın.
  • Etiketler menüsüne gelin.

Google Keepde Etiket Oluşturmayı Öğrenelim

  • “Yeni etiket oluştur” bağlantısına tıklayın.

Google Keepde Etiket Oluşturmayı Öğrenelim

  • Kutucuğa etiket adını girin ve onay butonuna tıklayın.

Google Keepde Etiket Oluşturmayı Öğrenelim

  • Tamam‘a tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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