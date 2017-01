Gün içerisinde yapacaklarınızı not almak için Google‘ın Keep uygulaması oldukça işlevsel donanıma sahip. Yani benzeri bir uygulama aramanıza kesinlikle gerek kalmıyor. Çünkü Google Keep oldukça başarılı bir altyapı sunuyor. Ayrıca dilediğiniz notlarınıza dilediğiniz gibi etiket ekleyebiliyorsunuz. Mevcut olan etiketler yeterli de değil ise, farklı etiketler yaratabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Google Keep’de etiket oluşturmayı öğrenebilirsiniz.

Google Keep’de Etiket Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle Google Keep‘e giriş yapın.

Etiketler menüsüne gelin.

“Yeni etiket oluştur” bağlantısına tıklayın.

Kutucuğa etiket adını girin ve onay butonuna tıklayın.