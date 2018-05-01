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Google Inbox ile Gelen Kutusu Daha İşlevsel

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:55 - Tarih: 14 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Google Inbox ile Gelen Kutusu Daha İşlevselGmail ekibi tarafından geliştirilen Inbox, isteyen herkes tarafından kullanılabiliyor. Gmail ile senkronize çalışan servis, gelen kutunuzun daha işlevsel olmasını sağlıyor. Birçok özelliği de içerisinde barındırıyor. Eğer Gmail‘in klasik gelen kutusu yerine, daha farklı bir gelen kutusu deneyimi yaşamak istiyorsanız, işte karşınızda Google Inbox. Buraya tıklayarak sadece oturum açmanız yeterli olacaktır, işte gördüğünüz gibi benzersiz bir e-posta deneyimi sizleri bekliyor. Hadi, hemen deneyin.

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