Google hesap güvenliği için kişisel bilgilerinizin doğru girilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu yüzden hesabınıza tanımladığınız bilgilerin, doğruluğunu zaman zaman check etmeniz yerinde bir davranış olacaktır. Google hesabınızdaki doğum günü tarihini değiştirmek için ise öncelikle buraya tıklayarak giriş yapın. Sol menüdeki Kişisel bilgiler sekmesine tıklayın. Doğum Günü adlı bölüme giriş yaparak mevcut doğum günü tarihinizi güncelleyebilir veya kontrol sağlayabilirsiniz.

AYRICA: Google Hesabımızdaki Telefon Numaramızı Değiştirelim

Google Hesap Doğum Günü Değiştirme Nasıl Yapılır?