Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.804 yazıda 7.411 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Google Hesabımızdaki Telefon Numaramızı Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:56 - Tarih: 22 Şubat 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Hesabımızdaki Telefon Numaramızı DeğiştirelimGoogle hesabımızın güvenliği için, Gmail hesabımızın güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Google hesabınızın güvenliği için kayıt ettiğiniz telefon numarasını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yeni bir telefon numaranız olduğunda veya mevcut numaranızda herhangi bir hata olduğunda, bu yönde aksiyon alabilmek çok kolay. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, Google hesabınız için tanımladığınız mevcut telefon numaranızı güncelleyebilirsiniz.

AYRICA: Google Hesap Güvenliği Kontrolü Nasıl Yapılır?

Google Hesabındaki Telefon Numarasını Değiştirmek

  • Hesabım sayfasına giriş yapın.
  • Kişisel bilgileriniz bağlantısına tıklayın.

Google Hesabımızdaki Telefon Numaramızı Değiştirelim

  • Telefon bölümüne giriş yapın.

Google Hesabımızdaki Telefon Numaramızı Değiştirelim

  • Düzenle butonuna tıklayarak güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri