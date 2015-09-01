Google hesabımızın güvenliği için, Gmail hesabımızın güvenliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Google hesabınızın güvenliği için kayıt ettiğiniz telefon numarasını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yeni bir telefon numaranız olduğunda veya mevcut numaranızda herhangi bir hata olduğunda, bu yönde aksiyon alabilmek çok kolay. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, Google hesabınız için tanımladığınız mevcut telefon numaranızı güncelleyebilirsiniz.

AYRICA: Google Hesap Güvenliği Kontrolü Nasıl Yapılır?

Google Hesabındaki Telefon Numarasını Değiştirmek

Hesabım sayfasına giriş yapın.

Kişisel bilgileriniz bağlantısına tıklayın.

Telefon bölümüne giriş yapın.