Google hesabı, bizlere onlarca uygulama kullanımını sağlayan mükemmel bir servis. Senkronizasyon olması ve uyumluluk açısından stabilitesi kesinlikle müthiş. Konumuza dönecek olursak, Google hesabınızdaki profil resmini değiştirmek isteyebilirsiniz. Ben genellikle kedileri sevdiğim için, kedi fotoğrafı koymayı tercih edenlerdenim. Siz dilerseniz kendi fotoğrafınızı veya spesifik bir görseli ekleyebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağız? İşte şu şekilde…

AYRICA: Google’daki Sayfa Başına Sonuç Sayısını Artıralım

Google Hesabı Profil Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Hesabınıza giriş yapın.

Profil fotoğrafı bölümüne tıklayın.