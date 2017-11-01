Google binlerce uygulamaya ev sahipliği yapan dev bir firma. Google Haberler de bu uygulamalardan yalnızca biri. Eylül 2002‘de aktive edilen servis, içerisinde yüzlerce siteyi barındırıyor ve bu sitelerden haber içeriklerini kategorize ederek kullanıcılarına, ziyaretçilerine sunuyor. Yani haberleri takip etmek için, Google Haberler servisini kullanmanız yeterli olacaktır. Bunun için başka bir kaynak aramanıza gerek yok ve bu denli geniş bir arşive sahip olduğu için Google News alanında lider bir plâtform olarak dile getirilebilmektedir. Gündemden uzak kalmamak için yakın takibinize alabilirsiniz.
Google Haberler Nedir? Ne İşe Yarar?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:07 - Tarih: 30 Kasım 2017 - Yorum: 0
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