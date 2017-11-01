Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

Google Haberler Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:07 - Tarih: 30 Kasım 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Haberler Nedir? Ne İşe Yarar?Google binlerce uygulamaya ev sahipliği yapan dev bir firma. Google Haberler de bu uygulamalardan yalnızca biri. Eylül 2002‘de aktive edilen servis, içerisinde yüzlerce siteyi barındırıyor ve bu sitelerden haber içeriklerini kategorize ederek kullanıcılarına, ziyaretçilerine sunuyor. Yani haberleri takip etmek için, Google Haberler servisini kullanmanız yeterli olacaktır. Bunun için başka bir kaynak aramanıza gerek yok ve bu denli geniş bir arşive sahip olduğu için Google News alanında lider bir plâtform olarak dile getirilebilmektedir. Gündemden uzak kalmamak için yakın takibinize alabilirsiniz.

Adres: Google Haberler (Google News)

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.435 yazıda 7.884 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık