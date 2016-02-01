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Google Güvenli Arama Nedir? Nasıl Açılabilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:13 - Tarih: 12 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Google Güvenli Arama Nedir? Nasıl Açılabilir?İnternet üzerinde milyarlarca web sitesi mevcut. Bu yüzden tüm siteleri ayrı ayrı kontrol etmek pek mümkün görünmüyor. Ancak Google Güvenli Arama‘yı kullanarak tamamen olmasa da, çoğu uygunsuz arama sonuçlarını görmeyi engelleyebilirsiniz. Böylelikle özellikle çocukların oturduğu bilgisayarlar daha güvenli bir hâl almış olacaktır. Google Güvenli Arama ise aşağıdaki adımlar doğrultusunda aktive edilebilmektedir. Hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Google’da Arama Sonuçları Nasıl Filtrelenir?

Google Güvenlik Arama’yı Açalım

  • Arama Ayarları sayfasına giriş yapın.
  • Güvenli Arama’yı etkinleştir kutucuğunu işaretleyin.

Google Güvenli Arama Nedir? Nasıl Açılabilir?

  • En alttaki Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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