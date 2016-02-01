Bazen sitelerimizin yavaş indekslendiği olabilir. İşte bu gibi durumlarda, Google’da anında indekslenmek için bir araç kullanmamız gerekiyor. Google’ın Search Console adlı servisinde yer alan “Google gibi Getir” adlı araç sayesinde, anında indeks alabilirsiniz. Herhangi bir zararı ise bulunmuyor. Ancak sürekli olarak kullanmanıza da gerek yok. Sadece önemli ve anlık indeks almanız gereken içerikleriniz için kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken ise, ilgili kutucuğa içeriğinizin URL’sini girmek ve Getir butonuna tıklamaktır. Daha sonra ilgili içeriğinizin dizine eklenmesini talep ederek, beklemeye başlayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde indeks işlemi tamamlanacaktır.

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Google Gibi Getir Nedir? Ne İşe Yarar?