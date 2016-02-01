Google Gelişmiş Arama Nedir? Ne İşe Yarar?

Google‘da normal arama yaparken, birtakım incelikleri bilmek faydalı olabilir. Özellikle önemli bir arama yapacaksanız, gelişmiş arama özelliğini kullanmanız kesinlikle gereklidir. Çünkü bu şekilde yapacağınız aramayı detaylı bir filtre içerisine sokup, daha ayrıntılı bir şekilde aramadan geçirebilirsiniz. Google Gelişmiş Arama servisini kullanarak, aramalarınızı daha detaylı ve net bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kullanmadıysanız, denemenizi mutlaka öneriyorum.