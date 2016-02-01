Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Google Gelişmiş Arama Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:33 - Tarih: 16 Aralık 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Gelişmiş Arama Nedir? Ne İşe Yarar?Google‘da normal arama yaparken, birtakım incelikleri bilmek faydalı olabilir. Özellikle önemli bir arama yapacaksanız, gelişmiş arama özelliğini kullanmanız kesinlikle gereklidir. Çünkü bu şekilde yapacağınız aramayı detaylı bir filtre içerisine sokup, daha ayrıntılı bir şekilde aramadan geçirebilirsiniz. Google Gelişmiş Arama servisini kullanarak, aramalarınızı daha detaylı ve net bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kullanmadıysanız, denemenizi mutlaka öneriyorum.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.921 yazıda 8.190 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık