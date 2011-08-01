Varsayılan olarak, Google Fotoğraflar ile yaptığınız yüklemeler, mevcut alan miktarını kullanır. Yani, orijinal çözünürlük baz alındığı için, ister istemez, sahip olduğunuz alan miktarı düşecektir. Bu doğrultuda, eğer ki, fotoğrafların alan miktarınızı kullanmamasını istiyorsanız, yani fotoğraf bazında sınırsız bir depolama alanı kullanmak istiyorsanız, yükleme boyutu değiştirmek gerekecektir.

Bu işlem oldukça kolay olup, öncelikle buraya tıklayarak ayarlar sayfasına giriş yapınız. Akabinde aşağıdaki görselde yer aldığı gibi aksiyon alınız. Bu şekilde, yüklediğiniz fotoğraflar yüksek kalite olarak yüklenecek ve herhangi bir alan miktarı kaybı da yaşanmayacaktır.

Google Fotoğraflar Yükleme Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?