Google E-Tablolar ile Online E-Tablo Oluşturun!

Google‘ın dokümanlar oluşturabilmek için “Google Dokümanlar” adlı bir servisi mevcut. Bu servis %100 ücretsiz olarak sunuluyor. Buna ek olarak, Google E-Tablolar (Google Sheets) adlı bir servis daha mevcut. Bu servis ile harika tablolar oluşturabilir, dilerseniz arkadaşlarınız ile bu e-tablolar üzerinde ortak olarak da çalışabilirsiniz. Yerleşik formüller, renkli tablo biçimleri v.b. tamamı ücretsiz olup, buraya tıklayarak daha detaylı bilgi alabilir ve hemen e-tablolar oluşturmaya başlayabilirsiniz.