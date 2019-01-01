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Google E-Tablolar ile Online E-Tablo Oluşturun!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:23 - Tarih: 28 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Google E-Tablolar ile Online E-Tablo Oluşturun!Google‘ın dokümanlar oluşturabilmek için “Google Dokümanlar” adlı bir servisi mevcut. Bu servis %100 ücretsiz olarak sunuluyor. Buna ek olarak, Google E-Tablolar (Google Sheets) adlı bir servis daha mevcut. Bu servis ile harika tablolar oluşturabilir, dilerseniz arkadaşlarınız ile bu e-tablolar üzerinde ortak olarak da çalışabilirsiniz. Yerleşik formüller, renkli tablo biçimleri v.b. tamamı ücretsiz olup, buraya tıklayarak daha detaylı bilgi alabilir ve hemen e-tablolar oluşturmaya başlayabilirsiniz.

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