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Google Dokümanlar Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:08 - Tarih: 17 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Google Dokümanlar Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?Google Dokümanlar ile ilgili geçtiğimiz içeriğimizde, dokümana resim ekleme nasıl yapılır, bu konuyu öğrenmiştik. Şimdi ise Google Dokümanlar’da yazı tipi değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Hazırladığınız dokümanın yazı tipini yerine göre değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise “Yazı tipi,” adlı açılır menüden yazı tipi seçmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde hazırladığınız dokümanın belli bölgelerine ait yazı tipini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Google Dokümanlar Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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