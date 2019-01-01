Tavsiye: 12 Adımda Pazartesi Sendromunu Yenin! Hatırlayalım: 10 Adımda Pozitif Olma Rehberi
Fatih Özel Kolej

Google Dokümanlar Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:29 - Tarih: 27 Ocak 2019 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Dokümanlar Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?Google Dokümanlar ile ilgili bir önceki içeriğimizde dokümana dipnot ekleme nasıl yapılır konusunu işlemiştik. Ayrıca buna ek olarak, dokümana yatay çizgi eklemek ve dokümana özel karakter eklemek gibi konu başlıklarına da yer vermiştik. Şimdi ise Google Dokümanlar kullanarak hazırladığımız doküman yazı tipi boyutunu değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Hazırladığınız metnin yazı tipi boyutunu değiştirmek için aşağıdaki görseli izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.963 yazıda 8.263 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık