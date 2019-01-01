Google Dokümanlar ile ilgili bir önceki içeriğimizde dokümana dipnot ekleme nasıl yapılır konusunu işlemiştik. Ayrıca buna ek olarak, dokümana yatay çizgi eklemek ve dokümana özel karakter eklemek gibi konu başlıklarına da yer vermiştik. Şimdi ise Google Dokümanlar kullanarak hazırladığımız doküman yazı tipi boyutunu değiştirmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Hazırladığınız metnin yazı tipi boyutunu değiştirmek için aşağıdaki görseli izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Yazı Tipi Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?