Google Dokümanlar ile ilgili bir önceki içeriğimizde dokümana özel karakter ekleme konusuna değinmiştik. Şimdi ise izniniz ile, farklı bir ipucunu kaleme alıyor olacağız. Dokümana yatay çizgi eklemek istediğiniz zamanlar olabilir. Yani metnin farklı olması veya metin altına farklı bilgiler eklemek istediğiniz zaman, yatay uzun çizgi eklemek isteyebilirsiniz. Bunu Google Dokümanlar kullanarak yapmak çok kolay. Aşağıdaki görseli incelemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Yatay Çizgi Ekleme Nasıl Yapılır?