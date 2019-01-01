Google Dokümanlar ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geçmiş içeriklerimizde dokümana resim eklemek ve doküman yazı tipi değiştirmek gibi konu başlıklarına ek olarak, dokümana başlık ekleme gibi konulara yer vermiştik. Şimdi ise Google Dokümanlar’da hazırlıyor olacağımız dokümanı tam ekran yapmak nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Eğer ki doküman hazırlar iken, salt yazıya odaklanmak istiyorsanız, tam ekran sizin için uygundur.

Google Dokümanlar Tam Ekran Nasıl Yapılır?

Görünüm > Tam ekran sekmesine tıklayın.