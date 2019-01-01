Google‘ın doküman servisi olan “Google Dokümanlar” kesinlikle ücretsiz olmasına rağmen bizlere birçok kolaylık sağlamaktadır. Bu servisi kullanarak, dilediğiniz gibi dokümanlar hazırlayabileceğiniz gibi, e-tablolar, slaytlar ve formlar da hazırlayabiliyorsunuz. Google Dokümanlar’da resim ekleme nasıl yapılır, konusunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde dokümana resim eklemek nasıl oluyor, kolaylıkla yapabilirsiniz.

Google Dokümanlar Resim Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Google Dokümanlar’a giriş yapın.

Resim adlı butona tıklayın.