Tavsiye: 12 Adımda Pazartesi Sendromunu Yenin! Hatırlayalım: 10 Adımda Pozitif Olma Rehberi
Fatih Özel Kolej

Google Dokümanlar Kelime Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:02 - Tarih: 21 Ocak 2019 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Dokümanlar Kelime Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?Google Dokümanlar ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde dokümana resim ekleme ve doküman yazı tipi değiştirmek gibi konulara ek olarak, dokümana başlık ekleme gibi konuları da incelemiştik. Şimdi ise dokümanın kelime sayısını öğrenmek için ne yapabiliriz, bu konuya eğiliyor olacağız. Google Dokümanlar çok işlevsel bir servis olduğu için, yazdığınız dokümanın kelime sayısını öğrenmek oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları izleyiniz.

AYRICA: Google Dokümanlar Tam Ekran Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Kelime Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Araçlar > Kelime sayısı sekmesine tıklayın.

Google Dokümanlar Kelime Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

2) İşte karşınızda tüm detaylar duruyor.

Google Dokümanlar Kelime Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.957 yazıda 8.259 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık