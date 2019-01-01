Google Dokümanlar ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde dokümana resim ekleme ve doküman yazı tipi değiştirmek gibi konulara ek olarak, dokümana başlık ekleme gibi konuları da incelemiştik. Şimdi ise dokümanın kelime sayısını öğrenmek için ne yapabiliriz, bu konuya eğiliyor olacağız. Google Dokümanlar çok işlevsel bir servis olduğu için, yazdığınız dokümanın kelime sayısını öğrenmek oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları izleyiniz.

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Google Dokümanlar Kelime Sayısı Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Araçlar > Kelime sayısı sekmesine tıklayın.

2) İşte karşınızda tüm detaylar duruyor.