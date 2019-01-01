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Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:53 - Tarih: 23 Ocak 2019 - Yorum: 0
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Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?Önceki içeriklerimizde dokümana resim eklemek ve doküman yazı tipini değiştirmek gibi konulara ek olarak, doküman kelime sayısını öğrenmek ve dokümana bağlantı eklemek gibi konulara da değinmiştik. Şimdi ise dokümanlardaki cetveli kapatma nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Cetvel, dokümanın üstten ve sağ/sol bazında boşluk derecesini ayarlamamızı sağlar. Ancak buna ihtiyacınız yok ise, kapatmayı düşünebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki görseli incelemeniz yeterlidir.

AYRICA: Google Dokümanlar Tam Ekran Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?

Görünüm > Cetveli göster seçeneğindeki onayı kaldırın.

Google Dokümanlar Cetveli Kapatma Nasıl Yapılır?

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