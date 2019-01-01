Tavsiye: 12 Adımda Pazartesi Sendromunu Yenin! Hatırlayalım: 10 Adımda Pozitif Olma Rehberi
Fatih Özel Kolej

Google Dokümanlar Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:30 - Tarih: 18 Ocak 2019 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Google Dokümanlar Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?Google Dokümanlar ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriklerimizde dokümana resim eklemek ve doküman yazı tipi değiştirmek gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise dokümana başlık ekleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Bu şekilde hazırladığınız dokümanın içerisine istediğiniz kısımlarda başlık ekleyebilir, bu başlıkların spesifik olarak boyutunu da belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilmeniz mümkündür.

Google Dokümanlar Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Stiller adlı açılır menü ile başlık ekleyebilirsiniz.

Google Dokümanlar Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.954 yazıda 8.253 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık