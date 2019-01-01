Google Dokümanlar ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriklerimizde dokümana resim eklemek ve doküman yazı tipi değiştirmek gibi konulara göz atmıştık. Şimdi ise dokümana başlık ekleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Bu şekilde hazırladığınız dokümanın içerisine istediğiniz kısımlarda başlık ekleyebilir, bu başlıkların spesifik olarak boyutunu da belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde aksiyon alabilmeniz mümkündür.

Google Dokümanlar Başlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Stiller adlı açılır menü ile başlık ekleyebilirsiniz.