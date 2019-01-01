Google Dokümanlar için bir önceki içeriğimizde doküman kelime sayısını öğrenmek ile ilgili bir ipucu paylaşmıştık sizlerle. Şimdi ise dokümana bağlantı eklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Zaman zaman hazırladığınız doküman içerisine bağlantı eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için metin editöründe yer alan “Bağlantı ekle…” adlı butona tıklamanız yeterli olacak olup, bu şekilde bağlantı metnini ve URL’sini belirleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Google Dokümanlar Tam Ekran Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Bağlantı Ekleme Nasıl Yapılır?