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Google Chrome’un 59. Sürümü Yayımlandı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:41 - Tarih: 06 Haziran 2017 - Yorum: 0
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Google Chromeun 59. Sürümü YayımlandıGoogle Chrome her geçen gün kendisini geliştirmeye devam ediyor. Google‘ın İnternet tarayıcısının 59. sürümü çok kısa bir süre önce yayımlandı. Yeni sürüm ile birlikte birçok yeniliğin gelmesinin yanı sıra, Ayarlar sayfasının tasarımı da değişmiş durumda. Google’ın bu şekilde “materyal” tasarıma, tarayıcısının da uyum sağlamasını sağladığı dile getirilebilmektedir. Artık daha hızlı bir gezinti deneyimi yaşamamız işten bile değil. Chrome’un son sürümüne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Google Chromeun 59. Sürümü Yayımlandı

Adres: Masaüstü için Chrome

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