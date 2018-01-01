Zaman zaman tarayıcımızı tam ekran kullanmak isteyebiliriz. Bu durum ne kadar kullanılabilir bir durumdur tartışır, ancak bu durum tercihe göre değişkenlik gösterecektir. Dolayısı ile eğer ki Google Chrome’u tam ekran yapmak istiyorsanız, klavyenizdeki F11 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tuş ile tarayıcınızı tam ekran yapabilir veya tekrar basarak eski hâline getirebilirsiniz. Belki birçok kişi biliyor bunu, ancak biz bilmeyenler için yine de açıklamak, paylaşmak istedik.

AYRICA: Chrome’da Yer İmlerini Yönetme Nasıl Yapılır?