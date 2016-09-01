Verilerimizi düzenli aralıklarla yedeklemek oldukça önemli. Buna tüm verilerimiz dahil. Yani örneğin, Google Chrome‘daki yer imlerinizi de zaman zaman yedeklemeniz doğru bir tercih olacaktır. Böylelikle, yedeklediğiniz yer imlerinizi daha sonra gerektiğinde tekrar geri yükleyebilirsiniz. Peki bizler bu işlemi nasıl yapabiliriz? Oldukça kolay bir işlem olup, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen şimdi, ilgili yönergelere göz atıyor olacağız.

AYRICA: Google Chrome’da Gizli Pencere Açalım

Google Chrome’da Yer İmlerini Dışa Aktarmak

Özelleştirme butonuna tıklayın.

Yer İşaretleri > Yer imi yöneticisi sekmesine tıklayın.

Düzenle adlı açılır menüsüne tıklayın.

“Yer işaretlerini HTML dosyasına aktar…” seçeneğine tıklayın.