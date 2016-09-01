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Google Chrome’da Yer İmlerini Yedekleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:12 - Tarih: 29 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Google Chromeda Yer İmlerini YedekleyelimVerilerimizi düzenli aralıklarla yedeklemek oldukça önemli. Buna tüm verilerimiz dahil. Yani örneğin, Google Chrome‘daki yer imlerinizi de zaman zaman yedeklemeniz doğru bir tercih olacaktır. Böylelikle, yedeklediğiniz yer imlerinizi daha sonra gerektiğinde tekrar geri yükleyebilirsiniz. Peki bizler bu işlemi nasıl yapabiliriz? Oldukça kolay bir işlem olup, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen şimdi, ilgili yönergelere göz atıyor olacağız.

AYRICA: Google Chrome’da Gizli Pencere Açalım

Google Chrome’da Yer İmlerini Dışa Aktarmak

  • Özelleştirme butonuna tıklayın.
  • Yer İşaretleri > Yer imi yöneticisi sekmesine tıklayın.

Google Chromeda Yer İmlerini Yedekleyelim

  • Düzenle adlı açılır menüsüne tıklayın.

Google Chromeda Yer İmlerini Yedekleyelim

  • “Yer işaretlerini HTML dosyasına aktar…” seçeneğine tıklayın.

Google Chromeda Yer İmlerini Yedekleyelim

  • İlgili dosyayı bilgisayarınıza indirerek işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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