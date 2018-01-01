Bazen Chrome yavaş çalışma sorunu ile karşılaştığımız zamanlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yapılacak farklı yöntemler de mevcut elbette. Ancak en önemlisi ise, kullanmadığımız eklentileri kaldırmak olacaktır. Bu yüzden kullanmadığınız veya gereksiz gördüğünüz uzantıları tamamen kaldırmanız yerinde bir davranış olacaktır. Peki, Chrome’da uzantı kaldırma nasıl yapılır? Bu çok kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de uzantı kaldırma işlemini öğrenebilirsiniz.

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Google Chrome’da Uzantı Kaldırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Ardından Diğer araçlar > Uzantılar sekmesine tıklıyoruz.