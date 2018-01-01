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Google Chrome’da Uzantı Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:01 - Tarih: 04 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Google Chrome'da Uzantı Kaldırma Nasıl Yapılır?Bazen Chrome yavaş çalışma sorunu ile karşılaştığımız zamanlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yapılacak farklı yöntemler de mevcut elbette. Ancak en önemlisi ise, kullanmadığımız eklentileri kaldırmak olacaktır. Bu yüzden kullanmadığınız veya gereksiz gördüğünüz uzantıları tamamen kaldırmanız yerinde bir davranış olacaktır. Peki, Chrome’da uzantı kaldırma nasıl yapılır? Bu çok kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de uzantı kaldırma işlemini öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Chrome’da Facebook Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Google Chrome’da Uzantı Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Google Chrome'da Uzantı Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Ardından Diğer araçlar > Uzantılar sekmesine tıklıyoruz.

Google Chrome'da Uzantı Kaldırma Nasıl Yapılır?

  • Eklenti karşısındaki çöp kutusu ikonu ile uzantıyı kaldırabiliriz.

Google Chrome'da Uzantı Kaldırma Nasıl Yapılır?

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